Décès de Jean-Louis Gasset : ASSE publie un message poignant

Le décès de Jean-Louis Gasset, survenu ce vendredi 26 décembre, a provoqué une onde de choc immense en France. De l’ASSE à Montpellier en passant par l’OM, les hommages affluent.
L’ASSE rend hommage à Jean-Louis Gasset
Le football français se réveille avec le cœur attristé. Jean-Louis Gasset s’en est allé à l’âge de 72 ans. L’entraîneur français laisse derrière lui un héritage indescriptible. Il s’est rapidement imposé comme un tacticien hors pair.
Son duo légendaire avec Laurent Blanc a marqué l'histoire. Ils ont mené ensemble les Girondins de Bordeaux au titre de champion en 2009, avant de diriger l'équipe de France. Ils ont aussi raflé de nombreux trophées avec le Paris Saint-Germain.
Plus tard, Gasset a prouvé sa valeur en réussissant des missions de sauvetage à l’AS Saint-Étienne. Récemment, il partageait encore sa passion comme consultant sportif, après un ultime passage au MHSC, le club de sa vie. L’annonce de son décès a provoqué une vague d’émotions immédiate. L’ASSE a rendu un vibrant hommage à « l’homme à la casquette ».
Les réactions se succèdent depuis l’annonce de son décès
Le club du Forez a salué la mémoire d’un professionnel, dont la sagesse dépassait largement le cadre du terrain. « Il était plus qu’un entraîneur qui nous a fait gagner. Jean-Louis Gasset nous a quittés. Le Peuple Vert est en deui », peut-on lire dans le communiqué.
Le MHSC a aussi exprimé une immense tristesse pour celui qui était une figure emblématique du club. Les Montpelliérain adressent leurs sincères condoléances à la famille et à son fils Robin. Ses anciens joueurs ont aussi partagé leur douleur. A l’image d’Amine Harit qui a rendu hommage à son « Papi ».
Mamadou Niang a aussi réagi à la disparition du personnage incontournable du football français. Le football perd ainsi l’une de ses voix les plus sincères.
