INFO: Le foot français en deuil ! Jean-Louis Gasset est mort

Triste nouvelle ce vendredi 26 décembre 2025 pour le football français. Jean-Louis Gasset, l’ancien entraîneur de Montpellier HSC, PSG, ASSE et de l’OM est décédé ce matin à l’âge de 72 ans.

PSG : « Jean-Louis Gasset nous a quittés »

L’entraîneur et figure emblématique du football français, Jean-Louis Gasset, est mort ce vendredi à l’âge de 72 ans, a indiqué le club de Montpellier HSC, où il a été successivement joueur et coach. Le maire de Montpellier a confirmé l’information, tout comme le club héraultais qui lui a rendu hommage pour sa riche carrière.

« Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025.

Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. Il a été aussi un formidable étendard de la formation montpelliéraine qu’il a exporté dans de grands clubs, que ce soit au Paris-Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne ou bien encore à l’Olympique de Marseille et en équipe de France où il était adjoint du sélectionneur, Laurent Blanc.

Aujourd’hui, le club montpelliérain a perdu l’une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l’on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule. Le Président Laurent Nicollin et l’ensemble du club, tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils Robin, actuel adjoint de Zoumana Camara à la tête de l’équipe première du club, sa fille Coralie, sa maman Eliane et toute la famille Gasset », écrit le club de Ligue 2 sur son site officiel.

Comme entraîneur adjoint de Laurent Blanc, au sein des Girondins de Bordeaux de 2007 à 2010, il remporte un triplé historique Championnat de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions, lors de la saison 2008-2009, après avoir déjà remporté le Trophée des champions en 2008.

Au Paris SG, le même duo remporte ce même triplé trois saisons d’affilée, de 2014 à 2016, et y ajoute la Coupe de France en 2015 et 2016. Le technicien expérimenté s’était ensuite assis sur les banc de l’AS Saint-Étienne, de la Côte d’Ivoire et de l’Olympique de Marseille, avant sa dernière expérience la saison dernière au MHSC, son club de cœur.

« La famille Paris Saint-Germain et le football français sont en deuil : Jean-Louis Gasset nous a quittés, à l’âge de 72 ans. Le natif de Montpellier avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2001 et Luis Fernandez au poste d’adjoint pour deux saisons, avant de suivre l’ancien milieu de terrain et entraîneur des Rouge et Bleu en Espagne à l’Espanyol Barcelone.

C’est lors de son second passage à Paris dix ans plus tard que Jean-Louis Gasset va connaitre la gloire et remporter de nombreux titres, en duo avec Laurent Blanc. Trois saisons réussies de 2013 à 2016, avec un triplé la première saison (Championnat-Coupe de la Ligue-Trophée des Champions) et deux quadruplés historiques, avec la Coupe de France en prime.

Apprécié par les joueurs qu’il a côtoyés à Paris, Jean-Louis Gasset n’avait laissé que des bons souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale, et restait toujours attaché au Paris Saint-Germain quand il revenait au Parc des Princes, avec Montpellier, Saint-Étienne ou encore Bordeaux.

Revenu à Montpellier en 2024, il n’avait pu empêcher la relégation d’un club créé par son père Bernard, fidèle compagnon de Louis Nicollin aux débuts des années 1970. Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches », rappelle le PSG dans un communiqué en hommage à coach Gasset.

