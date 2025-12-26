Coup de tonnerre au PSG : Barcola veut rejoindre Liverpool !

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola ne compte pas s’éterniser sous le maillot du PSG. Sous le feu des critiques, l’attaquant français envisagerait de changer d’air l’été prochain et songerait notamment à un transfert à Liverpool. Explications.

Mercato PSG : Liverpool prêt à mettre 70M€ pour Barcola

Avec la situation confuse autour de l’avenir de Mohamed Salah, les dirigeants de Liverpool s’activent déjà en coulisses afin de mettre la main sur un ailier l’été prochain. Dans cette optique, le club anglais surveille Bradley Barcola depuis plusieurs mois. Surtout que la première moitié de saison de l’équipe d’Arne Slot a été catastrophique malgré le gros investissement réalisé lors du dernier mercato estival.

Et selon les informations du journaliste David Ornstein, la cellule de recrutement des Reds aurait prévu de lancer une offensive pour recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Après avoir échoué d’attirer Antoine Semenyo de Bournemouth, les décideurs de Liverpool feraient même de Barcola une priorité estivale.

Pour convaincre le PSG de laisser partir l’ancien milieu offensif de l’OL, le club de la Mersey serait prêt à mettre 70 millions d’euros sur la table des négociations. De son côté, le joueur de 23 ans ne semble pas forcément contre cette option, mais aurait tout de même une condition avant de signer.

Bradley Barcola veut être titulaire à Liverpool

Malgré sa saison 2025-2026 timide, Bradley Barcola reste un élément important du système offensif de Luis Enrique. Mais le natif de Lyon traîne comme un mal-être au Paris SG, puisqu’il n’arrive pas à enchaîner les bonnes performances. Le spécialiste mercato du tabloïd The Athletic assure que Liverpool veut profiter de cette situation pour le convaincre de rejoindre la Premier League la saison prochaine.

L’ancien club de Sadio Mané serait même entré en contact avec l’entourage du joueur. Les échanges existent, et ils ne se limitent pas à une simple prise de renseignements. Bradley Barcola, de son côté, aurait déjà fixé un cap clair à son agent. Plus qu’un salaire attractif ou un montant de transfert élevé, c’est un projet sportif précis qu’il recherche à Anfield.

En effet, selon le site Indykaiky News, l’international français veut devenir une pièce maîtresse de Liverpool. S’il doit quitter les rangs du PSG pour l’Angleterre, l’enfant de Lyon voudrait avoir la garantie d’une place de titulaire régulier, un visage fort du projet des Reds, capable de franchir un cap dans un championnat qu’il estime taillé pour son profil.

« Bradley Barcola a fait savoir à son agent que s’il rejoignait Liverpool, il souhaitait avoir la garantie d’être un joueur de l’équipe première à Anfield », rapporte le média anglais. Autrement dit, si les pensionnaires d’Anfield parviennent à lui présenter un projet cohérent, alliant statut fort et valorisation sportive, Barcola se montrera très attentif. Les prochains mois seront donc décisifs. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu !

