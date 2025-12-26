Mercato Stade Rennais : Un transfert à 30 M€ déjà programmé ?

La direction du Stade Rennais vise le jackpot pour l’une de ses pépites. Une offre XXL pourrait tomber lors du mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet sur le départ cet hiver ?

En pleine forme sous les couleurs du Stade Rennais, Jérémy Jacquet s’impose comme l’une des grandes révélations de l’exercice. Le défenseur central montre de très belles qualités en défense. Son profil a convaincu Habib Beye, lequel l’a systématiquement aligné lorsqu’il était disponible. Ses performances attisent les convoitises des cadors européens.

International Espoirs français, Jacquet figure notamment sur les tablettes du Real Madrid. Selon Marca et ESPN, la Maison Blanche suit de très près son évolution. Liverpool serait également chaud pour l’accueillir. D’après Sky Sports, les Reds visent Jérémy Jacquet en cas de départ d’Ibrahima Konaté à l’issue de son contrat. Arsenal et le Bayern Munich surveilleraient eux aussi attentivement sa progression.

Rappelé de son prêt à Clermont à l’hiver 2025, Rennes n’avait pas hésité à débourser près d’un million d’euros pour renforcer une défense en difficulté. Un investissement que le club breton espère largement rentabiliser. Sous contrat jusqu’en 2029 et actuellement valorisé à 20 M€ par Transfermarkt, Jérémy Jacquet pourrait rapporter bien davantage. Les dirigeants rennais pourraient laisser filer leur roc si un prétendant dégaine une offre entre 30 et 40 M€.

