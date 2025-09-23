Ballon d’Or : Neymar rumine, Messi félicite Ousmane Dembélé

Le Ballon d’Or 2025 est connu depuis lundi soir. Comme attendu, c’est l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, qui succède à Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Si Lionel Messi a félicité son ancien coéquipier, Neymar, lui, a sévèrement critiqué le classement de cet événement.

Lionel Messi félicite Ousmane Dembélé

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est désormais entré au Panthéon du football français. Lundi soir, au théâtre du Châtelet, à Paris, l’attaquant de 28 ans a inscrit son nom dans le cercle fermé des vainqueurs du Ballon d’Or. L’international français du PSG devient le 42e joueur à soulever le prestigieux trophée individuel depuis la création du prix en 1956.

Auteur d’une saison mémorable avec, notamment 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues, un titre de Champion de France, une Ligue des Champions, une Coupe de France et une Supercoupe d’Europe, Dembélé a été logiquement couronné par le jury de France Football. Une récompense qui a fait l’unanimité dans le monde du football.

Ancien partenaire de Dembélé au Barça (2017-2021), Lionel Messi a félicité le natif de Vernon sur Instagram après son triomphe mondial. « Grande Ous. Félicitations, je suis tellement heureux pour toi. Tu le mérites », écrit celui qui a remporté huit fois le Graal. S’il ne conteste pas la victoire du compatriote de Kylian Mbappé, la star brésilienne Neymar s’est offusquée du classement définitif du Ballon d’Or.

Neymar dénonce une blague

Après la révélation du classement final du Ballon d’Or, Neymar a publiquement affiché son étonnement et exprimé son désaccord avec la décision du jury de France Football concernant son compatriote Raphinha. Malgré ses 34 buts et 25 passes décisives en 57 matches, l’attaquant brésilien du Barça a terminé à la cinquième place du Ballon d’Or 2025.

Sous un post Instagram du créateur de contenu brésilien Eduardo Semblano, qui critique le classement établi par France Football, l’attaquant de Santos a notamment déclaré : « Raphinha cinquième, c’est une blague. »

Une phrase accompagnée par un emoji rire, soulignant le désaccord de l’ancien joueur du PSG. Grand artisan du sacre du FC Barcelone en Liga et de la bonne saison du club catalan, Raphinha aurait pu espérer mieux, tout comme d’autres joueurs du Top 10.