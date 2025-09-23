Ousmane Dembélé Ballon d’Or : La sortie surprenante de Yamal

Contrairement à son père, la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a eu une réaction totalement surprenante après le sacre de l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, au Ballon d’Or 2025. Explications.

Le père de Lamine Yamal pète les plombs après le sacre d’Ousmane Dembélé

Interrogé par l’émission espagnole El Chiringuito, le père de Lamine Yamal a publiquement poussé un coup de gueule, dénonçant ce qu’il considère comme une mascarade avec le sacre d’Ousmane Dembélé au détriment de son fils à la cérémonie du Ballon d’Or 2025.

« Il s’est passé quelque chose de très étrange ici. Je ne dirais pas que c’est un vol, mais un préjudice moral à un être humain. Pas parce c’est mon fils, mais parce que je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin… et de très loin », a déclaré Mounir Nasraoui, qui était présent au théâtre du Châtelet, à Paris.

À voir

LOSC : Olivier Létang agacé, son coup de gueule après Lens

Lisez aussi : PSG : Ballon d’or d’Ousmane Dembélé, fou Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal

Cependant, RMC Sport rapporte que les premiers échos indiquent que l’attaquant du Paris SG aurait largement remporté les votes des 100 journalistes participants. D’ailleurs, le rédacteur en chef du magazine France Football a affirmé : « si je dois vous donner une tendance, il n’y a pas eu match, honnêtement. » Alors que les propos de son père ont enflammé la toile, Lamine Yamal, lui, a eu une réaction totalement contraire.

Lamine Yamal s’incline devant Ousmane Dembélé

À seulement 18 ans et quelques jours, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial en terminant sur le podium du Ballon d’Or 2025. Le prodige du Barça confirme ainsi son ascension fulgurante et sa capacité à rivaliser avec les plus grands joueurs de la planète.

Si Ousmane Dembélé repart avec le Graal, le génie des Blaugranas a remporté le trophée Kopa récompensant le meilleur jeune de la saison, pour la deuxième année consécutive, et a terminé deuxième du classement final du Ballon d’Or derrière l’international français du PSG.

À voir

OM-PSG : La riposte d’Achraf Hakimi face aux provocations

Lisez aussi : Ballon d’Or 2025 : C’est confirmé pour Lamine Yamal !

Si son père estime qu’il s’agit d’une injustice, Yamal s’est montré fair-play et a félicité Dembélé sur sa page Instagram. « Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour atteindre le sommet. Je suis heureux pour les deux trophées Kopa et je félicite Ousmane Dembélé pour cette récompense et cette excellente saison », a écrit le jeune international espagnol.