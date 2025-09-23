Ousmane Dembélé Ballon d’Or : Le PSG prépare un gros coup !

Au lendemain du sacre d’Ousmane Dembélé à la cérémonie du Ballon d’Or 2025, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi préparent un énorme coup pour leur attaquant de 28 ans. Explications.

PSG : La réaction de Nasser Al-Khelaïfi après le sacre d’Ousmane Dembélé

Au terme d’une brillante saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025. Lundi soir, au théâtre du Châtelet, à Paris, l’attaquant du PSG a inscrit sur la liste des français qui ont déjà remporté ce prestigieux trophée individuel. Pour la Chaîne L’Équipe, Nasser Al Khelaïfi, le président du club de la capitale, a traduit toute sa fierté pour son protégé et son équipe.

« C’est une soirée historique pour nous. C’est magnifique. C’est le collectif qui a tout gagné, ce n’est pas une seule personne, c’est l’équipe, c’est tout le monde », a déclaré l’homme d’affaires qatari, qui a tenu à mettre en avant l’état d’esprit qui règne désormais au Paris SG depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc.

« C’est la philosophie du club. On va continuer à travailler comme ça. On travaille tous les jours. Les titres individuels, ce sont des bonus, mais c’est bien, c’est magnifique. On est toujours concentré sur le collectif, tout le monde travaille ensemble, tout le monde travaille pour le club. Le logo du club, c’est le plus important », a ajouté Al-Khelaïfi. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain dans son ensemble s’apprête à célébrer son héros du lundi 22 septembre 2025.

Le PSG va faire la fête à Ousmane Dembélé

Après avoir célébré l’équipe de Luis Enrique pour son sacre historique en Ligue des Champions il y a quelques mois, le PSG prépare un évènement pareil afin de célébrer son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. D’après les informations du journal Le Parisien, le Parc des Princes va célébrer le natif de Vernon ce samedi soir avant le match de la sixième journée de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre.

« Les détails de l’organisation de cette célébration ne sont pas encore peaufinés. Mais au vu du succès de la fête qui a suivi le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le club de la capitale ne pouvait pas se passer d’un nouveau soir de liesse. Un grand rappeur aurait notamment été contacté pour y participer », explique le quotidien régional.