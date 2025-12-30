Mercato PSG : Accord conclu pour Diomande ?

Le PSG met les bouchées doubles pour s’offrir Ousmane Diomande lors du prochain mercato hivernal. Le prix du jeune roc est connu.

Mercato : le PSG craque pour Ousmane Diomande

La direction du PSG ne badine pas à l’approche du mercato hivernal. Le club de la capitale cherche de nouveaux joueurs talentueux à cause des nombreuses blessures enregistrées pendant la première partie de la saison. Luis Campos négocie un deal au Portugal pour apporter du sang neuf en défense. Selon A Bola, Ousmane Diomande figure en tête de liste des priorités parisiennes pour ce mercato hivernal.

Le club de la capitale envisagerait une offre XXL pour convaincre le Sporting CP de céder son défenseur central de 22 ans. Une proposition proche des 45 millions d’euros serait actuellement à l’étude. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international ivoirien coche toutes les cases du profil recherché par Luis Enrique, tant sur le plan athlétique que tactique.

Reste un obstacle de taille : la clause libératoire du joueur, fixée à 80 millions d’euros. Si le Sporting pourrait accepter de négocier en dessous de ce seuil, la concurrence s’annonce rude, plusieurs clubs anglais suivant également le dossier de près. En cas de blocage, le PSG dispose d’une alternative. Toujours selon A Bola, Tomás Araújo, défenseur central de Benfica âgé de 23 ans, est également surveillé par la direction parisienne.

