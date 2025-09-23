OL : La défaite du PSG à Marseille met Lyon en lumière

La victoire de l’Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain (1-0), lundi, a profité à l’OL et l’AS Monaco au classement.

Ligue 1 : L’OL possède la meilleure défense devant le PSG

L’OL a affronté Angers SCO, vendredi dernier, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Grâce à sa victoire (1-0), le club rhodanien est remonté à la troisième place au classement, à égalité de points (12) avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco.

Cependant la défaite du club de la capitale face à l’Olympique de Marseille au vélodrome, lundi, a été bénéfique pour l’Olympique Lyonnais. Lyon possède désormais la meilleure défense du championnat, avec seulement 3 buts concédés en 5 matchs, contre 4 pour Paris. Les Lyonnais étaient à égalité avec les Parisiens avant le classiso.

Avec la défaite de l’équipe de Luis Enrique, celle de Paulo Fonseca reste la plus solide défensivement. En effet, l’OL a remporté 4 victoires, toutes des clean sheet. Il s’est imposé contre le RC Lens (0-1), le FC Metz (3-0), Marseille (1-0) et évidemment Angers SCO (1-0). Les trois buts concédés par Lyon, c’était lors de la défaite face au Stade Rennais à Rennes, à 10 contre 11.

Par ailleurs, l’AS Monaco, qui avait pris provisoirement la première place de Ligue 1, reste en tête du classement grâce au nombre de buts inscrits, soit 13 contre 10 pour le PSG. Sinon, les deux club ont chacune 12 point + 6.