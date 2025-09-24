Mercato OM : Benatia traque un roc du Real Madrid !

La direction de l’OM vise un joli coup à Madrid. Un roc du Real Madrid attise les convoitises des recruteurs marseillais.

Mercato OM : Mehdi Benatia vise encore un coup défensif

L’OM a été solide face au Real et au PSG. La défense, renforcée cet été, a tenu. Pourtant, Marseille regarde déjà ailleurs, vers un nouveau nom aperçu au Bernabeu il y a une semaine. L’an dernier, les failles étaient criantes. Cette saison, les débuts ont confirmé la fragilité : quatre buts encaissés contre Rennes, le Paris FC et Lyon, avec des erreurs grossières en série. Puis, Longoria a réagi. Dans les dernières heures du mercato, il a attiré Nayef Aguerd, Emerson Palmieri et Benjamin Pavard. Des renforts qui ont tout changé.

Depuis, le club phocéen est très solide en défensive. Le Real Madrid a battu difficilement les hommes de Roberto De Zerbi en Ligue des Champions. Le PSG est tombé lundi au stade Vélodrome. Le gardien de but, Rulli s’est illustré, mais Aguerd et Balerdi ont aussi montré de belles qualités. Preuve que la défense phocéenne respire mieux. Et pourtant, le spécialiste du mercato, Ekrem Konur parle d’une nouvelle cible.

Raul Asencio, 22 ans, défenseur espagnol du Real, apparaît dans le viseur marseillais. D’autres clubs italiens et espagnols suivent aussi. Après des erreurs commises lors de la Coupe du monde des clubs, Asencio n’entre pas pleinement dans les plans de Xabi Alonso. Il pourrait quitter la Maison Blanche si une offre alléchante tombe. Les dirigeants marseillais pourraient passer à l’attaque lors du prochain mercato hivernal.

