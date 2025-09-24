Après Amiens, l’ASSE se tourne immédiatement vers Guingamp

Juste après la victoire de l’ASSE à Amiens (1-0), les Verts sont tournés immédiatement vers le match contre l’EA Guingamp à Geoffroy-Guichard, samedi.

L’ASSE ramène trois précieux points d’Amiens

L’ASSE a enchainé une troisième victoire en Ligue 2, mardi, face à Amiens SC au stade de la Licorne dans la Somme. L’unique but du succès des Stéphanois a été inscrit par leur buteur Lucas Stassin à la 78e minute. Les Verts restent ainsi invaincus et leaders au classement, avec un point d’avance sur l’ES Troyes.

L’équipe d’Eirik Horneland rejouera ce samedi (20h). Elle reçoit l’EA Guingamp dans un chaudron qui s’annonce encore bouillant. Elle connaîtra les résultats de ses deux dauphines, que sont l’ESTAC et Pau FC, avant d’affronter l’En Avant. En effet, les Troyens et les Palois ouvrent la 8e journée dès vendredi, respectivement contre le FC Annecy et Rodez AF.

Nadé avant Guingamp : « Gagner pour continuer sur notre bonne lancée »

Mickaël Nadé s’est tourné directement vers la confrontation de l’ASSE et l’EAG dès la fin du match contre Amiens SC. « On sait ce qu’on doit faire à la maison. On va essayer de gagner et de continuer sur notre bonne lancée. On pourra compter sur le Chaudron, comme toujours », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

Il faut noter que le match contre le club costarmoricain est le troisième de l’AS Saint-Etienne en l’espace d’une semaine. Il est donc possible que les Verts soient victimes d’épuisement. Le défenseur central en est conscient, mais il rassure : « On sait qu’on aura de la fatigue donc c’est à nous de mettre tous les ingrédients pour gagner. Après, on reviendra dans une semaine classique, donc ça ira mieux ».