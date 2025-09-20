RC Lens – LOSC : Les compos ! Genesio surprend tout le monde

Afficher l’index Masquer l’index
Dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1, le RC Lens accueille le LOSC Lille ce samedi à 21h05. Découvrez les compos probables de Pierre Sage et Bruno Genesio.
RC Lens – LOSC : Bruno Genesio laisse Ethan Mbappé sur le banc
Gravement blessé aux ischio-jambiers en avril dernier et opéré dans la foulée, Ethan Mbappé a retrouvé le chemin de la compétition le week-end dernier, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Mieux, l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain a offert une victoire précieuse au LOSC contre le Toulouse FC (2-1) en toute fin de match.
Lisez aussi : LOSC : Nouveau coup dur pour Genesio avant le RC LensÀ voirOL-Angers : Comment Lyon s’est remis de la défaite à Rennes
Remplaçant au coup d’envoi, le joueur de 18 ans a fait son entrée sur la pelouse du stade Pierre Mauroy à la 82e minute, alors que son équipe était menée (0-1. Après l’égalisation sur pénalty de Nabil Bentaleb (90e), Ethan Mbappé a embrasé l’enceinte de 50.000 places au bout du temps additionnel (90e+8) en envoyant une volée du pied gauche en pleine lucarne.
Toutefois, cet exploit ne suffit pas pour permettre au petit frère de Kylian Mbappé d’être titulaire ce samedi contre le RC Lens. En effet, selon plusieurs sources concordantes, le jeune milieu de terrain, présent dans le groupe lillois pour le déplacement à Lens, est annoncé sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Au contraire de la dernière recrue du mercato estival, Chancel Mbemba, qui devrait prendre place en charnière centrale en l’absence d’Alexsandro, blessé.
Ménagé contre le Toulouse Football Club, l’international islandais Hakon Haraldsson est pressenti pour retrouver une place dans le onze de Bruno Genesio. Tout comme Olivier Giroud, qui sera positionné en attaque aux côtés de Matias Fernandez-Pardo et Félix Correia.À voirASSE-SDR : Choc de relégués, forces et faiblesses de Reims
Lisez aussi : Mercato : Le RC Lens veut chiper un crack au LOSC
En face, Pierre Sage, l’entraîneur des Sang et Or, malgré la défaite au Parc des Princes (2-0), a été globalement satisfait de la performance de ses hommes. Le technicien français devrait donc aligner une équipe très similaire face aux Dogues ce soir au stade Bollaert. Morgan Guilavogui, titulaire face au PSG la semaine dernière, devrait être sur le banc alors que Wesley Saïd pourrait être titularisé dans le onze de départ.
La compo probable du RC Lens
Gardien : Risser
Défenseurs : Gradit, Aguilar, Udol, Mal.Sarr, BaidooÀ voirAvant le Classique, deux stars brésiliennes signent au PSG !
Milieux : Sangaré, Thomasson
Attaquants : Thauvin, Saïd, Edouard.
L’équipe possible du LOSC
Gardien : Özer
Défenseurs : Mandi, Mbemba, Perraud, NgoyÀ voirOL : Accès au vestiaire, le retour salvateur de Fonseca
Milieux : Bouaddi, André, Haraldsson
Attaquants : Fernandez-Pardo, Giroud, Correia.