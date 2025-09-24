ASSE : Après 7 journées, Saint-Etienne déjà envoyée Ligue 1

Alors que le championnat n’est qu’à 7 journées, des adversaires de l’ASSE la voient déjà en Ligue 1. Jean-Philippe Krasso également.

L’ASSE fait peur à ses adversaires en Ligue 2

L’ASSE est leader de Ligue 2 et invaincue en 7 journées disputées. Elle a enregistré 5 victoires et 2 nuls, pour 15 buts inscrits et 7 concédés. Les Verts n’ont qu’un point d’avance sur l’ES Troyes AC (2e) et trois de plus que Pau FC (3e). Malgré l’écart réduit entre ces trois équipes, des concurrents des Stéphanois estiment qu’ils sont mieux armés pour décrocher une des places directement qualificatives pour la Ligue 1.

L’entraîneur de Laval, Olivier Frapolli ou encore Omar Daf d’Amiens SC ne l’ont pas caché. Ils placent les Verts parmi les favoris pour la remontée en Ligue 1.

Krasso : « Saint-Etienne va retrouver la Ligue 1 grâce à son bon mercato »

Ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso est du même avis. Il envoie déjà l’équipe stéphanoise dans l’élite après seulement 7 journées de championnat. « Les dirigeants ont fait un bon mercato qui pourrait permettre aux Verts de retrouver la Ligue 1. J’espère qu’ils vont remonter cette saison, car le football français a besoin d’un club comme l’ASSE », a-t-il déclaré dans des propos confiés à Top Mercato.

Stassin, le buteur qui va sauver les Verts

Selon l’attaquant du Paris FC, Eirik Horneland peut compter sur le décisif Lucas Stassin pour conduire son équipe vers la Ligue 1. « C’est un joueur avec énormément de qualités. Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts. C’est un attaquant complet ! Il est rapide, a une bonne frappe de balle et est très intelligent dans ses déplacements. Avec lui, l’AS Saint-Etienne ne va pas rester longtemps en Ligue 2 », a prédit l’international Ivoirien (24 sélections).

Pour rappel, Jean-Philippe Krasso a défendu les couleurs du club ligérien de 2020 à 2023. Il a disputé 60 matchs avec l’ASSE, pour 18 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées.