ASSE : Le buteur Stassin menace Guingamp après Amiens

Auteur du but de la victoire de l’ASSE à Amiens, Lucas Stassin menace l’EA Guingamp, le prochain adversaire des Verts en Ligue 2.

ASSE : Lucas Stassin se confie sur son début de saison réussi

L’ASSE a retrouvé Lucas Stassin, son buteur de la saison dernière. Dans l’incertitude sur son avenir cet été, il avait démarré la Ligue 2 timidement. Il avait disputé trois bouts de matchs sans être véritablement concentré, à cause de son envie d’aller voir ailleurs. Mais depuis la fermeture du mercato estival, il a tourné la page et est désormais concentré sur l’objectif du club stéphanois, à savoir la montée en Ligue 1.

Le père de l’attaquant belge l’a assuré la semaine dernière. L’implication du nouveau numéro 9 de l’équipe de l’AS Saint-Etienne se traduit dans ses performances. Il est auteur de 4 buts, dont un doublé, et une passe décisive lors des trois journées consécutives de championnat. Plus précisément, Lucas Stassin a offert trois précieuses victoires à son équipe contre Clermont Foot (1-2), le Stade de Reims (3-2) et évidemment face à Amiens SC, (0-1).

Stassin : « J’espère être plus affûté pour réaliser une grosse performance face à Guingamp »

Après la victoire contre les Amiénois, mardi soir, il a envoyé un message menaçant à l’EA Guingamp, l’adversaire de l’ASSE lors de la 8e journée de Ligue 2. « Je pense que je suis revenu à 100 %. […]. J’espère donc être encore plus affûté pour tenter de réaliser une grosse performance face à Guingamp », a déclaré le buteur des Stéphanois.

Il espère être plus décisif face aux Guingampais, samedi au stade Geoffroy-Guichard (20h). « Je ne suis pas totalement satisfait de mon match à Amiens. J’aurais pu faire mieux, on peut toujours faire mieux. […]. Physiquement, je travaille beaucoup et j’enchaîne les rencontres, donc je vais essayer de bien récupérer pour samedi », a prévenu Lucas Stassin.