Mercato Stade Rennais : Un joli coup se prépare pour janvier

Le Stade Rennais scrute le mercato hivernal et pourrait frapper un joli coup. Le club breton songe à attirer un gardien français de Premier League pour challenger Brice Samba.

Mercato Stade Rennais : Meslier, une piste séduisante pour le SRFC

Le départ de Doğan Alemdar a laissé un vide dans la hiérarchie des gardiens rennais. Pour y remédier, les dirigeants lorgnent sur Illan Meslier, portier français de 25 ans, actuellement à Leeds United. Longtemps titulaire en Championship, il se retrouve aujourd’hui cantonné à un rôle de doublure, une situation frustrante pour un gardien de son calibre.

Selon TEAMtalk, Meslier pourrait changer d’air dès janvier. Le Stade Rennais, qui connaît bien son profil depuis ses années à Lorient, verrait en lui une option crédible pour renforcer l’effectif. Une opportunité d’autant plus intéressante que le joueur reste ambitieux à l’approche de ses meilleures années.

Concurrence pour Samba, négociations serrées

Brice Samba, solide numéro un, n’est pas directement menacé. Mais dans une saison où l’Europe et les blessures peuvent tout bouleverser, disposer d’une doublure de haut niveau devient stratégique. Le Stade Rennais mise sur l’expérience et le potentiel de Meslier pour apporter cette sécurité.

Problème : le salaire du gardien, élevé pour les standards rennais, pourrait refroidir les ardeurs. Leeds, de son côté, chercherait à monnayer un transfert avant l’échéance de son contrat en 2026. Évalué à 16 millions d’euros par Transfermarkt, Meslier ne partira pas bradé. La balle est donc dans le camp des Bretons, qui rêvent d’un coup fort pour marquer l’hiver.

