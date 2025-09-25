Scandale au PSG : Accusé de viol, Achraf Hakimi dit tout !

Accusé de viol par une jeune femme, dans des faits remontant à février 2023, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, est sorti du silence dans cette affaire. Explications.

PSG : Achraf Hakimi récuse l’accusation de viol

Dans un entretien accordé à Clique, Achraf Hakimi est revenu sur l’accusation de viol dont il fait l’objet. Le défenseur du Paris Saint-Germain, qui a « l’esprit tranquille », a aussi abordé ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. En août passé, le parquet de Nanterre a requis le renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine de l’international marocain pour le viol, qu’il conteste, d’une jeune femme en février 2023.

« Jamais on ne m’avait causé un tel préjudice. Pour moi, ça a été difficile et ça continue à l’être. Parce que quand on écrit mensonge après mensonge, ça fait mal, surtout pour ma famille. Mes enfants sont encore petits. Ils ne connaissent pas Internet et ne savent pas lire.

Mais un jour, ils vont lire ce genre de choses. Et pour moi, voir qu’on a écrit ces mensonges sur leur père, ça n’est pas agréable. Et je ne souhaite ça à personne », relate Achraf Hakimi au micro de Mouloud Achour.

L’ancien défenseur de l’Inter Milan avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023, après qu’une jeune femme l’avait accusé de l’avoir violée chez lui à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) quelques jours plus tôt.

Hakimi salue le travail de la police et la justice

Achraf Hakimi s’est également exprimé sur les révélations dans la presse de messages échangés entre la plaignante et une de ses amies, avant la rencontre au domicile du joueur.

« La police et la justice ont fait un travail formidable. Ils ont trouvé ces messages et quand je les ai lus, ça a été un grand choc pour moi. Mais ça ne m’a pas non plus tellement surpris, parce qu’étant footballeur, je suis exposé à ce genre de choses. Pour moi, ça a été dur de lire ce genre de messages, mais je crois que la police et la justice ont fait du bon boulot et que ça va nous aider pour la procédure, pour que la vérité éclate au grand jour », a ajouté le protégé de Luis Enrique.

Selon lui, cette affaire confirme par ailleurs que les footballeurs sont « exposés à beaucoup de choses. Par exemple, les filles nous approchent. Des choses comme du chantage. Dans le monde du foot, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si tu n’es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses. Après ce qui s’est passé, j’ai changé pas mal de choses et de gens. Maintenant, mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer. »