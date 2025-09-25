INFO Mercato : Le Real Madrid propose une folie au PSG !

Avec neuf joueurs placés dans la Top 30 des nominés au Ballon d’Or 2025, le PSG est aujourd’hui le club à abattre. À la recherche de renforts pour sécuriser son avenir, le Real Madrid serait prêt à faire une folie avec les dirigeants parisiens. Explications.

Mercato : Le Real Madrid en pince pour un génie du PSG

Troisième au Ballon d’Or 2025, Vitinha est considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment. Et après une saison 2024-2025 extraordinaire, le joueur de 25 ans continue de progresser. Depuis l’arrivée de Luis Enrique à l’été 2023, l’ancien joueur du FC Porto est totalement transformé.

Lisez aussi : PSG: Vitinha en toute franchise après la défaite face à l’OM

À voir

Scandale au PSG : Accusé de viol, Achraf Hakimi dit tout !

Après 1 but et 3 passes décisives en 7 matches toutes compétitions confondues cette saison, Vitinha n’en finit plus d’impressionner. Et tout logiquement, Vitinha s’est logiquement retrouvé sur les radars de plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid.

Pour pallier le départ de Luka Modric, les Merengues seraient très intéressés par l’idée de recruter le métronome du PSG. Forcément opposé au départ de son numéro 17, le PSG risque d’être difficile à convaincre, mais Florentino Pérez a plus d’un tour dans son sac.

Vitinha contre Rodrygo ?

En effet, selon les informations du site Fichajes, le président du Real Madrid envisagerait de proposer à Nasser Al-Khelaïfi un chèque de 50 millions d’euros plus Rodrygo afin d’obtenir la signature de Vitinha. Une proposition tentante, certes, mais qui ne semble pas vraiment à même de faire douter la direction parisienne.

Lisez aussi : Mercato Real Madrid : C’est confirmé, le PSG pense à Rodrygo

À voir

Mercato Stade Rennais : Un joli coup se prépare pour janvier

Surtout que les relations entre les deux présidents parisiens et madrilènes sont assez froides depuis le départ libre de Kylian Mbappé pour Madrid. Mais à l’heure où l’actuel leader de Liga veut absolument renforcer son entrejeu à la demande de Xabi Alonso, il n’est pas impossible que Florentino Pérez tente de forcer la main au Paris Saint-Germain dans ce dossier. Affaire à suivre…