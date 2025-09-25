FC Nantes : Deux forfaits avant Toulouse FC !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans deux cadres pour la rencontre face au Toulouse FC en Ligue 1.

FC Nantes : Deux absents face au Toulouse FC !

Samedi 27 septembre, Toulouse reçoit le FC Nantes pour la 6ᵉ journée de Ligue 1. Les deux équipes veulent gagner. Toulouse pour consolider sa place dans la moitié haute. Nantes pour s’échapper de la zone rouge. Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes vit avec l’étiquette de candidat au maintien. Cette année encore, la situation se tend vite.

Seizièmes, donc barragistes virtuels, les hommes de Luis Castro évitent toutefois le pire : une quatrième défaite en cinq matchs. Contre Rennes, le week-end dernier, ils ont arraché le nul (2-2). Menés 2-0 dans le temps additionnel, ils ont marqué deux fois d’affilée. Le FC Nantes a glané quatre points sur quinze possibles. Les Canaris perdent souvent d’un rien. Un but concédé contre le PSG (0-1), Strasbourg (1-0), puis Nice (1-0).

Pour le voyage à Toulouse, Castro doit bricoler. Coquelin, sorti trop tôt contre Rennes, est absent, tout comme Centonze, toujours sans apparition cette saison. Un rayon de lumière malgré tout : El Arabi. Arrivé cet été, 38 ans, il a déjà offert un moment fort. Son égalisation dans le derby, dans les dernières secondes, a été son premier but sous les couleurs nantaises. Autres bonnes nouvelles, Guirassy, jeune ailier blessé avec les Espoirs, est de retour. Matthieu Acapandié est aussi disponible pour ce choc.

