ASSE : Coupe de France, la promesse secrète de Horneland

L’ASSE va tenter de passer le 7e tour de la Coupe de France, face à l’AS Quetigny, ce samedi à Dijon. Eirik Horneland le souhaite, pour ensuite faire plaisir au peuple vert à Geoffroy-Guicahrd.

CdF : L’ASSE veut faire respecter la hiérarchie face à Quetigny

L’ASSE va certes aligner une équipe fortement remaniée, mais son objectif en coupe de France reste le même. Éliminer l’AS Quetigny, club de Régional 2, puis accéder au tour suivant. Pour Brice Maubleu, il ne devrait pas avoir match entre les professionnels Stéphanois et les footballeurs amateurs de la banlieue de Dijon.

« Le seul objectif dans cette compétition, pour le moment, c’est de gagner ce samedi. […]. Respecter notre adversaire, c’est aussi faire respecter la hiérarchie », a déclaré le gardien de but des Verts.

Horneland : « Se qualifier pour jouer devant nos supporters ensuite »

L’AS Saint-Etienne est privée de ses supporters face à l’AS Quetigny. Ils sont interdits de déplacement par la préfecture de la Côte-d’Or. Eirik Horneland leur a cependant fait un gros clin d’œil en regrettant leur absence au stade Gaston-Gérard.

« L’interdiction de déplacement ? Évidemment que ça va manquer à l’équipe. Jusqu’à présent, on a eu la chance de pouvoir évoluer avec le soutien de nos supporters partout, que ce soit à la maison ou à l’extérieur. Malheureusement, ils ne seront pas là samedi », a-t-il déploré.

Selon l’entraîneur de l’ASSE, le meilleur cadeau que les Verts puissent offrir à leurs fans, c’est « de se qualifier pour pouvoir jouer devant eux sur les prochains tours ». Il faut rappeler que le technicien norvégien a déjà dévoilé l’objectif de son équipe en Coupe de France. « On espère évidemment aller le plus loin possible dans cette compétition […] », a-t-il indiqué.

