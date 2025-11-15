Mercato FC Nantes : Kita fonce sur un super crack danois à 22 M€

Le FC Nantes traverse une crise de résultats et a besoin de renforts. Les dirigeants du club visent un meneur de jeu danois pour le prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita cible une pépite danoise

Le FC Nantes peine en ce début de saison. Les Jaunes et Verts flirtent avec la zone rouge. Le maintien s’annonce déjà difficile pour les Canaris. Les nombreux départs de l’été dernier, combinés aux blessures, perturbent les plans de Luis Castro, le coach. Pour redresser la barre, de nouvelles pépites doivent arriver dès le mercato hivernal.

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, accélère pour signer un jeune crack danois : Victor Froholdt. Milieu de terrain de 19 ans, il appartient au FC Porto. Arrivé cet été en provenance du FC Copenhague pour 20 millions d’euros, il a signé jusqu’en juin 2030 avec les Dragões.

L’international danois (6 sélections, 1 but) attire aussi Arsenal et Manchester United, selon les informations de Fichajes. Le dossier pourrait donc se compliquer pour Nantes. Cette saison, Froholdt a marqué deux buts et délivré deux passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues. Transfertmarkt l’estime à 22 millions d’euros.

