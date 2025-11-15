Coup de tonnerre au Barça: Gavi au PSG cet hiver pour 70M€ ?

Dans le rouge au niveau financier, le Barça va-t-il se résoudre à vendre Gavi au PSG lors du prochain mercato hivernal ? La presse espagnole n’écarte pas forcément cette hypothèse.

Mercato : Luis Enrique réclame Gavi au PSG

Malgré la réussite du trio Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha, ainsi que le retour en forme de Warren Zaïre-Emery ces dernières semaines, Luis Enrique semble déterminé à obtenir un renfort supplémentaire au milieu de terrain pour apporter plus de créativité et de technicité dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, l’entraîneur parisien serait très intéressé par le profil de Gavi, la pépite du FC Barcelone.

Une offre serait en préparation pour cet hiver, mais Luis Enrique tablerait plus sur une arrivée lors du mercato de l’été 2026. Le technicien de 55 ans aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de tout mettre en oeuvre pour obtenir la signature du milieu barcelonais de 21 ans, qu’il apprécie énormément.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, le natif de Los Palacios y Villafranca pourrait être sacrifié par la direction du Barça pour renflouer les caisses. Surtout que le joueur est régulièrement confronté à des blessures. En ce moment même, Gavi se trouve à l’infirmerie et ne devrait pas revenir sur les terrains avant février 2026.

D’après les renseignements divulgués par le média Fichajes, les dirigeants du club catalan pourraient se laisser convaincre par une offre de 70 millions d’euros pour laisser partir Gavi, qui n’a disputé que deux rencontres depuis le début de la saison 2025-2026. Le Paris Saint-Germain sait à quoi s’en tenir dans ce dossier. Affaire à suivre…