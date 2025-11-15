Mercato ASSE : Un coach privilégié échappe à Saint-Etienne

Un entraîneur, inscrit dans les petits papiers de Kilmer Sports Ventures à l’ASSE, est sur le point d’échapper définitivement au club stéphanois. Il se rapproche d’une équipe en Ecosse.

L’ASSE a conservé Eirik Horneland en poste, malgré la relégation du club en Ligue 2, l’été dernier. Toutefois, il reste sous la menace d’un limogeage. Si son équipe s’éloigne de son objectif unique, à savoir la montée en Ligue 1, l’entraîneur de 50 ans peut être démis rapidement de ses fonctions en cours de saison.

En prévision d’un éventuel départ du technicien norvégien, la direction stéphanoise a coché quelques noms sur son calepin, notamment celui de Wilfried Nancy (48 ans). Il était déjà le favori de Kilmer Sports Ventures (KSV) pour succéder à Olivier Dall’Oglio en décembre 2024.

Cependant, le technicien français et les responsables du groupe canadien n’avaient pas trouvé un terrain d’entente. Les nouveaux dirigeants de l’AS Saint-Etienne avaient finalement choisi Eirik Horneland.

Wilfried Nancy file vers le Celtic Glasgow

En poste à Columbus Crew en Major League Soccer (MLS) depuis décembre 2022, Wilfried Nancy est en passe de quitter la franchise américaine. Selon les informations de Sky, il est pressenti sur le banc du Celtic Glasgow en Écosse. Il aurait été autorisé par le club basé dans l’Ohio à négocier avec le club écossais, dont il est la priorité, à en croire la source.

En attendant la finalisation de la signature du coach ciblé par l’ASSE au Celtic, c’est bien Martin O’Neill qui assure l’intérim sur le banc de touche depuis le départ de Brendan Rodgers en octobre dernier.

