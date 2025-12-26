Mercato : L’OM proche de signer une recrue en Colombie !

Le mercato de l’OM ne se limite pas à l’équipe de Roberto De Zerbi. La direction phocéenne est également proche de renforcer son effectif féminin avec une joueuse de l’Atlético Nacional, en Colombie.

Mercato : L’OM transmet une offre pour Mary Alvarez

Le mercato hivernal s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille. Comme à son habitude, le club phocéen va profiter de cette fenêtre de transferts pour effectuer quelques retouches. Un nouveau milieu offensif est vivement réclamé par Roberto De Zerbi. Mais le mercato de l’OM ne concerne pas seulement l’équipe masculine.

La direction tente aussi aussi renfoncer l’effectif entraîné par Corinne Diacre. De nouvelles têtes sont attendues au sein de la section féminine de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, le journaliste Julian Capera assure que la direction l’OM a entamé des manouvres concrètes pour faire venir Mary Alvarez de l’Atlético Nacional. L’internationale colombienne est au cœur des négociations avancées entre les deux écuries.

Les détails financiers évoquent une transaction avoisinant les 30 000 dollars. Il s’agirait d’une acquisition de 80 % des droits de la joueuse de 28 ans. L’OM semble en tous cas déterminé à s’attacher les services de Mary Alvarez

Un profil de leader en défense centrale

Ce choix n’a rien de fortuit. Mary Alvarez est reconnue pour sa régularité et son tempérament de leader. Elle possède une bonne lecture de jeu et une qualité de relance impressionnante. Ce qui a rapidement les clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.

Son entourage a même confirmé l’existence de contacts sérieux, suggérant une finalisation en cours de traitement. L’OM semble donc bien partie pour renforcer sa section féminin avec une défenseure de qualité.

