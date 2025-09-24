FC Nantes : Une révolution se prépare face à Toulouse

Le FC Nantes, entre doutes persistants et choix tactiques décisifs, s’apprête à vivre un tournant offensif. Face à Toulouse, Luis Castro pourrait bien bouleverser ses certitudes et relancer la dynamique des Canaris.

FC Nantes: Abline, le faux ailier qui rêve de redevenir avant-centre

Le débat enfle à la Jonelière : pourquoi laisser Matthis Abline sur un côté alors que son poste de prédilection reste la pointe de l’attaque ? Depuis le début de saison, l’ancien Rennais se distingue par sa générosité, son intelligence de déplacement et sa justesse technique. Des qualités précieuses, certes, mais exploitées loin de la zone de vérité.

Car dans les faits, Abline paie ce repositionnement. Si ses passes et remises fluidifient le jeu nantais, son compteur but, lui, reste bloqué. La frustration a même éclaté au grand jour lors de son penalty manqué face à Rennes, heureusement rattrapé par l’expérience d’El Arabi. Son profil, plus tranchant dans la profondeur et en fixation dans la surface, plaide pourtant pour un retour au rôle de numéro 9. Un dilemme que Castro ne pourra plus repousser éternellement.

Mostafa Mohamed, la confiance ébranlée du buteur attitré

À l’inverse, Mostafa Mohamed continue d’occuper la pointe, mais sans convaincre. Le buteur égyptien, souvent servi en position idéale, multiplie les occasions manquées. Une répétition d’échecs qui agace les supporters et interroge sur sa réelle capacité à assumer le leadership offensif des Canaris. Car à force de vendanger, Mohamed fragilise l’efficacité collective.

Ses efforts ne sont pas remis en cause, mais son manque de réalisme pèse lourd dans un championnat où chaque point est vital. Dans ce contexte, la légitimité de son statut de titulaire devient fragile. Et la concurrence incarnée par Abline, plus tranchante malgré son exil sur l’aile, devient une évidence qui s’impose au staff.

Un secteur offensif en pleine effervescence

Si le duel Abline-Mohamed cristallise l’attention, Nantes dispose d’autres cartes à abattre. Youssef El Arabi, joker de luxe, a prouvé son sens du but dans les moments chauds. Le retour attendu de Herba Guirassy et la montée en puissance de Lahdo élargissent encore le spectre des options offensives. Sans oublier le jeune Benhattab, prêt à s’imposer dans la rotation.

Avec cet arsenal, Luis Castro possède de quoi révolutionner son attaque. À lui désormais de trancher, d’oser, et surtout de trouver la combinaison gagnante. Car face à Toulouse, plus qu’un match, c’est un nouvel élan que les Canaris espèrent enclencher.