Révolution à l’OM : Une arrivée surprise se précise !

Dans les coulisses du Vélodrome, une révolution graphique se prépare. La direction de l’OM et son président Pablo Longoria s’apprêtent à dévoiler un nouveau logo.

L’OM prêt à tourner la page, un nouveau logo arrive

L’Olympique de Marseille serait au seuil d’une révolution majeure. Un nouveau blason se prépare silencieusement dans les arcanes du Vélodrome. Le président Pablo Longoria l’avait lui-même justifié, cette démarche est essentielle dans la « transformation du club vers l’avenir ». L’OM est actuellement doté du « logo Bouchet », utilisé depuis 2004. Sa direction réfléchit donc à moderniser son image.

Lire aussi : Révolution à Marseille : Pablo Longoria veut changer le logo de l’OM

À voir

ASSE : Horneland fait des choix forts, son équipe se dessine

Ce défi soulève néanmoins une question : comment se projeter dans l’ère moderne sans abandonner les références au passé qui font l’âme du club ? Pour le moment, l’idée d’un nouveau logo fait son chemin en interne. Ce changement semble même imminent. Car plusieurs sources, dont Killian Bertrand, auteur de l’ouvrage Le Chant des Stades, indiquent que ce blason tant attendu devrait être dévoilé « prochainement ».

La section féminine a déjà amorcé son changement

💣 L'arrivée d'un nouveau logo à l'OM est imminente..



Après deux décennies du “logo Bouchet”, plusieurs sources concordantes me confirment qu’un nouveau logo va être dévoilé très prochainement.



Peut-être dès la saison prochaine… avec la fin du mythique “Droit au But” ? 👀 pic.twitter.com/Q6oJGnU4vr — Killian Bertrand (@KillianB22) September 25, 2025

La source ajoute que ce nouveau logo, dont peu de détails ont fuité, pourrait être adopté dès la saison prochaine. Rappelons que cette refonte d’identité de l’OM a déjà été amorcée par la section féminine. Promues cette saison en D1 Arkema, les joueuses du club ont opéré un rebranding complet.

Lire aussi : OM-PSG : Pablo Longoria surprend avec cette déclaration !

L’équipe a non seulement changé de nom pour devenir « Les Marseillaises ». Mais elle a également adopté un nouveau logo distinctif. Il est question d’un emblème inspiré de la statue de La Marseillaise sur l’Arc de Triomphe, une femme ailée brandissant une épée. Cette figure symbolise l’autonomie et la fierté de l’organisation féminine.

À voir

INFO Mercato PSG : Vitinha déjà promis au Real Madrid ?

Si le blason de l’équipe masculine évolue également, cela concrétiserait la modernisation de l’image du club. Reste à savoir si le futur logo de l’Olympique de Marseille saura créer le même élan et susciter l’adhésion des supporters. Nous serons très vite fixés.