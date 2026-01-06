Mercato : Ibrahima Konaté arrive au PSG, son salaire fuite !

En fin de contrat avec Liverpool le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté est toujours dans le collimateur du PSG, prêt à sortir le chéquier pour offrir un salaire imposant au défenseur central de 26 ans.

Mercato PSG : Le Real Madrid lâche Ibrahima Konaté

Toujours en négociations avec Liverpool pour une prolongation, Ibrahima Konaté ne rejoindra pas Kylian Mbappé au Real Madrid. L’ancien défenseur du RB Leipzig va maintenant devoir trancher entre son club et le PSG.

D’après les informations relayées par le site Defensa Central, le club madrilène aurait finalement fait le choix de ne pas passer à l’offensive pour signer Konaté. En effet, « aucun contact n’a été établi avec le joueur », qui n’entre pas totalement dans ce que recherche Xabi Alonso pour sa charnière centrale.

Le média ibérique ajoute que l’avenir du joueur va désormais se jouer entre les Reds et le Paris Saint-Germain, qui « suit de près » la situation d’Ibrahima Konaté et se tient prêt à dégainer dans le cas, où les négociations pour sa prolongation à Liverpool n’aboutissent pas. D’ailleurs, pour convaincre l’international français, le Champion de France et d’Europe en titre serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Le Paris SG offre un contrat en or à Ibrahima Konaté

Toujours selon la source espagnole, Luis Enrique rêve d’associer Ibrahima Konaté à Willian Pacho la saison prochaine et fait le pressing en interne afin que Luis Campos ne laisse pas passer cette occasion d’offrir au Paris SG l’un des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Le natif de Paris serait même la priorité de l’été prochain afin de préparer la succession de Marquinhos.

Pour convaincre Konaté de venir, le PSG est « en mesure de surenchérir sur Liverpool pour proposer à Konaté un contrat plus attractif financièrement. » Une tendance confirmée par le site El Nacional, qui apporte quelques précisions sur l’évolution de ce dossier. Le média indique que si le Real Madrid n’est pas prêt à toutes les folies sur le plan financier pour attirer le roc de Liverpool, Nasser Al-Khelaïfi se montre bien plus généreux pour l’attirer au Paris SG.

Le club de la capitale serait ainsi « prêt à offrir à Konaté un contrat bien plus avantageux que celui proposé par le Real, tant en salaire fixe qu’en bonus. » Le portail madrilène ajoute même que ces dernières semaines, le clan Konaté se serait rapproché de la direction parisienne afin de discuter d’une arrivée libre l’été prochain.

