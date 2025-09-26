Strasbourg-OM : De Zerbi sort ses jokers, la compo remaniée

Pour le choc de ce vendredi entre le RC Strasbourg et l’OM, Roberto De Zerbi a une stratégie bien définie. Quatre changements sont en vue dans son onze de départ.

OM : De Zerbi avec quatre changements face au RC Strasbourg

Roberto De Zerbi prépare un plan d’attaque pour ce duel RC Strasbourg-OM. La victoire (1-0) contre le PSG – une première Vélodrome depuis 2009 – a logiquement provoqué une euphorique à Marseille. Mais l’entraîneur italien a insisté sur la nécessité de confirmer ce vendredi soir en Alsace.

Les Olympiens savent qu’ils seront très attendus à la Meinau. D’autant qu’une victoire leur permettrait de prendre provisoirement la tête du classement de Ligue 1. De Zerbi a donc prévus des changements significatifs pour ce déplacement à Strasbourg. L’Équipe l’assure, quatre modifications devraient avoir lieux dans son onze de départ. Il s’agit là d’une volonté de mieux gérer son groupe après l’intensité du Classique.

Aubameyang et Angel Gomes alignés, Benjamin Pavard et Emerson sur le banc

Le secteur offensif est particulièrement concerné. Pierre-Emerick Aubameyang devrait faire son retour en pointe, au détriment d’Amine Gouiri. L’ailier brésilien Igor Paixao, peu en vue contre le PSG, devrait lui-aussi céder sa place à Timothy Weah sur le flanc gauche. Angel Gomes fera à priori son retour au milieu de terrain pour apporter une nouvelle impulsion.

La défense ne sera pas épargnée. Roberto De Zerbi prévoit de revenir à une défense à quatre, incluant Facundo Medina et Amir Murillo. Ces changements verraient logiquement Benjamin Pavard et Emerson reléguer sur le banc de touche. L’objectif de l’entraîneur de l’OM est de puiser dans la profondeur de l’effectif pour s’imposer face au RSCA. Il reste à voir si cela portera ses fruits. Rendez-vous est pris ce vendredi soir au stade de la Meinau, à partir de 20h.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi (cap), Aguerd, Medina

Milieu de terrain : Højbjerg, O’Riley, Gomes

Attaquants : Weah, Greenwood et Aubameyang.