Mercato OM : De Zerbi prêt à un gros sacrifice pour cette signature

Roberto De Zerbi impose sa marque à l’OM et n’hésite pas à peser sur les recrutements. Selon la presse italienne, le technicien serait même prêt à rogner sur son salaire pour attirer un collaborateur de confiance.

Mercato OM : De Zerbi, un pouvoir renforcé à Marseille

Depuis son arrivée, De Zerbi joue un rôle central dans la construction de l’effectif phocéen. Pablo Longoria lui a accordé des moyens et de la liberté, pour transformer la stratégie sportive du club et attirer des recrues de standing. Cette influence se traduit par des choix tranchés, parfois surprenants. Pourtant, tout ne se conclut pas toujours par un oui.

Des pistes sont abandonnées, des négociations s’enlisent et certains proches hésitent face à l’intensité du projet. Le mercato marseillais reste un terrain d’équilibres délicats entre ambition et réalisme. Pour s’offrir un renfort dans son staff, l’Italien serait prêt à tout. « De Zerbi m’a dit qu’il était prêt à baisser son salaire pour m’avoir à ses côtés », confie Daniele Adani à Il Corriere dello Sport.

L’ancien joueur, approché pour un possible rôle, ajoute avec humour et franchise : « Est-ce que c’est De Zerbi ? Oui. Mais je ne vais pas entraîner, sinon je vais encore faire ch*er tout le monde ». Ces déclarations, crues et sincères, traduisent la détermination du coach de l’Olympique de Marseille.

Un sacrifice au service du projet

Que l’offre salariale soit symbolique ou substantielle, la volonté du technicien italien d’adapter ses conditions révèle sa foi dans le projet marseillais. À l’OM, un geste de ce type peut peser lourd : il rassure, fédère et signale la priorité donnée au sportif plutôt qu’au confort personnel.

Si cette stratégie séduit des profils influents, l’OM gagnera en crédibilité et en attractivité. Reste désormais à transformer ces intentions en performances : convaincre sur le papier, puis livrer sur le terrain. Les supporters attendent maintenant des actes concrets, rapides et vraiment mesurables.