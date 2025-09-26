Ligue Europa : La clé de la victoire de l’OL à Utrecht

L’OL a fait une entrée remarquée en Ligue Europa, en ramenant trois points d’Utrecht aux Pays-Bas. Paulo Fonseca livre les clés de la victoire de son équipe.

Utrecht – OL (0-1) : Un quadruple changement victorieux

L’OL a réussi son premier match en Ligue Europa 2025-2026. L’équipe de Paulo Fonseca est allée s’imposer contre le FC Utrecht à Galgenwaard aux Pays-Bas. L’unique but de la victoire des Gones a été inscrit pas Tanner Tessmann (à la 75e minute de jeu) d’un tir puissant. Cela, à la conclusion d’un mouvement collectif à quatre.

Et tenez-vous bien, le quatuor, entré en jeu à la 65e minute, a été impliqués sur le but. Ainsley Maitland-Niles, Afonso Moreira et Rachid Ghezzal ont été au départ de l’action du but de Tanner Tessmann. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a eu le nez creux sur ce quadruple changement. Son coaching a été gagnant et il s’en félicite.

« On avait prévu ces changements. Ils ont amené beaucoup d’énergie et les joueurs ont eu la bonne attitude. Je suis très content de ce qu’ils ont montré, de leur état d’esprit », s’est réjoui le technicien portugais, tout en avouant avoir « gérer » son groupe, en vue du match contre Lille en Ligue 1, dimanche.

Les joueurs, sortis du terrain d’un coup par Paulo Fonseca, sont : Nicolas Tagliafico, Adam Karabec, Tyler Morton et Malick Fofana. Ils ont été remplacés respectivement par Maitland-Niles, Ghezzal, Tesmann et Moreira.