ASSE : Horneland prévient les Verts du danger Guingamp

L’ASSE va tenter de défendre sa première place au classement face à l’EA Guingamp, samedi, à Geoffroy-Guichard. Pour Eirik Horneland, son équipe doit affronter tous ses adversaires avec beaucoup d’humilité.

ASSE-EAG : Saint-Etienne menacée par ses dauphins

L’ASSE est leader de la Ligue 2 avec 17 points, mais elle n’a qu’un seul point d’avance sur l’ES Troyes AC (2e) et trois points de plus que Pau FC (3e). Les Verts sont donc à a porté de leurs deux dauphins, lors de la 8e journée du championnat. En cas de défaite, les Stéphanois pourraient se faire doubler ou rejoindre par les Troyens ou les Palois.

Au regard des enjeux, cette journée est capitale pour les places sur le podium de la Ligue 2, surtout que quatre équipes, dont le Red Star (4e), menacent aussi l’ESTAC et Pau.

Horneland : « Je respecte Guingamp, c’est un adversaire de qualité »

Évoquant la rencontre de l’AS Saint-Etienne avec l’EA Guingamp en conférence de presse, Eirik Horneland assure qu’il s’agit d’un adversaire à ne pas regarder de haut. « L’EAG est encore un adversaire de qualité, avec une bonne organisation, des joueurs d’expérience et de qualité », a-t-il prévenu.

Son équipe est certes invaincue en 7 journées de championnat, mais le coach norvégien avoue que le niveau de la Ligue 2 est relevé. « Je l’ai déjà dit, mais je respecte toutes les équipes de ce championnat. Je savais que la L2 était difficile avant d’en faire partie. Je le constate d’autant plus depuis sept journées », a-t-il souligné ensuite.

Pour rappel, l’ASSE est sur une série de 2 nuls et 5 victoires ce début de saison. Elle possède aussi la meilleure attaque du championnat avec 15 buts, soit une moyenne de 2,1 buts marqués par match.