PSG-OM : Une officialisation secoue le Trophée des Champions

L’OM a récemment triomphé du PSG (1-0) en championnat. Mais les deux équipes s’affronteront une nouvelle fois loin de l’Hexagone. La LFP ayant choisi le Koweït pour accueillir le Trophée des Champions.

PSG-OM : Le Koweït accueillera le Trophée des Champions

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont enfin fixés ! Le lieu du prochain Trophée des Champions est connu. Les noms de la Côte d’Ivoire et Oman ont longtemps circulé. Mais c’est finalement le Koweït qui a été choisi. Cet émirat organisera la rencontre entre le champion de France et son dauphin.

La Ligue de football professionnel (LFP) vient de le confirmer. Elle place l’une des affiches les plus attendues du football français dans le Golfe Persique. Ce duel aura lieu le 8 janvier 2026 et sera diffusé sur Ligue 1+. Notons que cette date tardive s’expliquait par le calendrier estival très chargé du PSG, champion d’Europe en titre et vice-champion du monde des clubs.

Un Classique et un trophée à la clé 😍 pic.twitter.com/0s3wUEfQaE — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 26, 2025

Une revanche à prendre pour les Parisiens

Le Trophée des Champions marquera en tout cas un nouveau chapitre de la rivalité entre Parisiens et Marseillais. Sachant que le premier Classique de la saison a été remporté lundi par l’OM (1-0) au Vélodrome. Ce succès a mis fin à une longue attente de quatorze années pour les supporters marseillais. Les retrouvailles entre les deux équipes promettent ainsi d’être intenses.

Le Koweït, comme hôte de ce Trophée des Champions, représentera une vitrine internationale pour le football français. Ce choix lance surtout le compte à rebours avant un Classique explosif. Le PSG de Luis Enrique voudra prendre sa revanche à un OM désireux de mettre un terme à l’hégémonie de son rival historique.