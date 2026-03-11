Mercato SRFC: Loïc Désiré prépare un coup d’éclat en attaque

Alors que Franck Haise est à la bataille pour une place européenne en fin de saison, Loïc Désiré, le directeur sportif du SRFC, travaille en coulisses sur le mercato estival. Le Stade Rennais pourrait ainsi voir débarquer au Roazhon Park un visage bien connu de tous. Explications.

Mercato SRFC : Un ancien du club dans les plans de Loïc Désiré

Leader offensif du Stade Rennais durant son passage entre 2020 et 2024, Martin Terrier pourrait-il revenir en Bretagne dès cet été ? Depuis son arrivée au Bayer Leverkusen, le parcours de Terrier n’a pas été un long fleuve tranquille. En janvier 2025, l’attaquant français a subi une grave blessure au tendon d’Achille qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, freinant son intégration dans le collectif allemand.

Malgré ce coup d’arrêt, il a progressivement retrouvé du temps de jeu cette saison et continue de tenter de s’imposer dans l’effectif de la formation allemande (5 buts en 20 matchs cette saison). Sur Twitter, l’Insider Mohamed Toubache-Ter évoque une situation qui pourrait évoluer dans les prochains mois.

Selon lui, « ça s’active » déjà autour de l’attaquant du Bayer Leverkusen en vue du mercato estival, même si son club assure officiellement compter sur lui. Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le spécialiste mercato explique que des « pions avancent pour l’été prochain ».

Le journaliste spécialisé dans les coulisses du mercato laisse entendre que l’avenir de Martin Terrier pourrait redevenir un sujet d’actualité lors de la prochaine fenêtre de transferts. Arrivé en Bundesliga à l’été 2024, l’attaquant français est actuellement sous contrat avec la formation de Bundesliga jusqu’en 2029 après son transfert depuis le SRFC pour 25 millions d’euros. Le dossier pourrait rapidement s’animer dans les semaines à venir.

