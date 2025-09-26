ASSE-EAG : Un groupe au complet, la compo de Saint-Etienne

Il y a une absence surprise dans le groupe de l’ASSE pour la réception de l’EA Guingamp, samedi au stade Geoffroy-Guichard (20h).

ASSE-EAG : Ferreira présent, Appiah manque à l’appel

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, a choisi ses hommes pour le match de la 8e journée de Ligue 2 contre l’EA Guingamp. Une rencontre prévue samedi, à partir de 20 heures, au stade Geoffroy-Guichard. L’entraîneur des Verts s’est réjoui de ce que son équipe est quasi-complète pour affronter l’En Avant, en dehors de Luan Gadegbeku (blessé) et Djylian N’Guessan (en Équipe de France U20).

Toutefois, Dennis Appiah n’est pas dans le groupe. Il est visiblement victime des choix du coach. Ce dernier a récupéré Joao Ferreira et s’est passé du défenseur latéral Franco-Ghanéen. C’est d’ailleurs le seul changement dans le groupe de l’AS Saint-Etienne, comparativement à celui qui a affronté Amiens SC, mardi en Picardie.

Concurrence dans l’entrejeu : Moueffek préféré à Miladinovic ?

Dans cette configuration, il est fort probable de retrouver le Onze de départ de la 7e journée, face à l’EA Guingamp. Eirik Horneland semble avoir déjà trouvé son équipe type, comme indiqué. Sauf blessure de dernière minute, il devrait reconduire l’équipe alignée d’entrée de jeu à Amiens, à un joueur près.

De retour de blessure et entré en jeu contre les Amiénois à la 73e minute, Aïmen Moueffek devrait retrouver une place de titulaire au détriment d’Igor Miladinovic.

La compo probable de l’ASSE contre l’EA Guingamp :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : M. Bernauer, C. Lamba, M. Nadé, E. Annan

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, M. Jaber

Attaquants : Z. Davitashvili, L. Stassin, A. Boakye

Remplaçants : B. Maubleu, J. Ferreira, El Jamali, I. Miladinovic, I. Cardona, J. Duffus, Ben Old