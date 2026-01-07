OM : Un accord officialisé à Marseille juste avant le PSG !

La direction de l’OM a fait une grande annonce à la veille du Trophée des Champions face au PSG. Elle a bouclé un nouveau partenariat stratégique.

OM : Pablo Longoria signe un nouveau partenariat avec Ebury

L’Olympique de Marseille s’est envolé pour le Koweït avec un objectif clair : battre ce jeudi soir le PSG pour le Trophée des champions. Ce Classico tenat attendu est l’occasion pour l’OM de remporter un titre qui lui échappe depuis 2012. Roberto De Zerbi et ses hommes compte relever ce défi avec détermination.

En attendant, la direction de l’OM a officialisé ce mercredi un accord stratégique. Ebury est le nouveau fournisseur officiel du club. Le club présidé par Pablo Longoria l’a confirmé via son site officiel. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec Ebury, qui devient fournisseur officiel du club ».

Une plateforme innovante

Ce communiqué intervient à quelques heures seulement du choc OM-PSG. Il atteste de la volonté de l’Olympique de Marseille de structurer davantage sur son plan économique. Notons qu’Ebury est une plateforme innovante permettant aux entreprises d’encaisser des fonds tout en anticipant les fluctuations de devises.

Ce partenariat vise donc à accroître la visibilité internationale de l’OM tout en s’appuyant sur une solide structure financière. L’alliance se matérialisera par l’ouverture de bureaux Ebury à Marseille en ce début de l’année 2026.

