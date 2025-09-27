Mercato ASSE : Pierre Ekwah, 3 clubs en rêvent déjà

Annoncé libre après une supposée rupture avec l’ASSE, Pierre Ekwah attise déjà les convoitises en Europe. Trois destinations se détachent pour le milieu français, dont le parcours au Forez a connu un tournant inattendu.

Mercato ASSE : Pierre Ekwah, l’échec d’une aventure stéphanoise

Absent de l’équipe première depuis le début de la saison 2025-2026, Pierre Ekwah a vu sa relation avec l’AS Saint-Étienne se détériorer rapidement. Très frustré par la levée de son option d’achat sans son consentement, le joueur de 23 ans a choisi de s’entraîner en solo, tout en refusant de poursuivre en Ligue 2 malgré un club invaincu et bien installé en tête du championnat.

Cette décision, courageuse mais risquée, marque la fin d’une histoire entamée à l’été 2024, où Ekwah avait rejoint les Verts après son passage à Sunderland. Avec 30 matchs et un but à son actif, son éventuel départ laisserait un vide au milieu stéphanois, mais l’équipe continue de briller déjà sans lui.

Trois destinations en pole pour le milieu français

Pierre Ekwah, qui serait libre depuis le 1er septembre, information démentie par l’ASSE, dispose de plusieurs options pour se relancer. Selon Foot Mercato et L’Équipe, trois destinations européennes se détachent pour accueillir le milieu défensif : l’Angleterre, l’Italie et la Belgique. Avec une valeur estimée à 7 M€, Ekwah pourrait rapidement relancer sa carrière dans un championnat plus compétitif.

Si les noms des clubs restent encore confidentiels, l’option anglaise apparaît séduisante pour un retour sur ses terres après Sunderland. L’Italie offrirait quant à elle un défi tactique et technique, tandis que la Belgique pourrait garantir un temps de jeu immédiat pour relancer sa trajectoire internationale.

Du côté du Forez, l’absence d’Ekwah ne semble pas peser. Le trio Mahmoud Jaber, Aïmen Moueffek et Florian Tardien assure un équilibre parfait entre expérience et créativité. L’ASSE prépare sereinement la venue de Guingamp, déterminée à prolonger son invincibilité et à montrer que le club peut tourner la page sans son ancien milieu.