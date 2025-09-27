OL : Un défenseur déçu fait des révélations choc

Prêté à l’OL la saison dernière, un défenseur n’a pas réussi à s’imposer à Lyon. Parti du club cet été, il fait des révélations sur son passage raté.

OL : Omari n’a pas réussi à s’imposer à Lyon

Poussé vers la sortie à Rennes, Warmed Omari avait été prêté à l’OL la saison dernière. Il avait rejoint le club rhodanien dans les derniers instants du mercato d’été 2024, sous la forme d’un prêt payant estimé à 500 000 €s. Cependant, le défenseur central n’a pas eu le temps de jeu espéré. Il n’a disputé que 4 matchs avec l’équipe lyonnaise, soit 2 en Ligue Europa, 1 en Coupe de France et seulement 7 minutes en Ligue 1.

En réalité, ni Pierre Sage ni Paulo Fonseca ne lui ont accordé leur confiance. Retourné au Stade Rennais à l’issue de son prêt à l’Olympique Lyonnais, Warmed Omari a été prêté à nouveau, mais cette fois à Hambourg SV. Il a réussi à se relancer immédiatement avec le club promu en Bundesliga. Il a disputé les quatre premières journées de championnat en intégralité, ainsi que le match remporté contre FK Pirmasens en coupe d’Allemagne.

Warmed Omari : « J’ai été déçu de ne pas jouer à l’OL »

Interrogé sur son passage raté à Lyon, l’international Comorien (11 sélections) avoue une grande déception. « J’ai été déçu de ne pas jouer à l’OL. Je n’ai pas joué comme je l’aurais voulu, mais je ne me sens pas trahi », a-t-il confié à Foot Mercato.

Selon les révélations du joueur lié à Rennes jusqu’en juin 2027, c’était pour lui et sa famille une opportunité de jouer à Lyon, car il était déjà un supporter du club, plus jeune. « On était tous des fans. J’étais heureux de les rendre fiers (les membres de sa famille, ndlr). Mais tout a été gâché », a-t-il regretté.

N’ayant pas pu avoir du temps de jeu chez les Gones, Warmed Omari estime que « des choses se sont peut-être passées plus haut et qu’il ne maîtrise pas ». « En tout cas, sur ce que j’ai pu contrôler sur le terrain, j’ai fait de mon mieux. Je pense que je n’ai rien à regretter », a-t-il assuré.