OL : Rémy Vercoutre brise le silence sur son licenciement et règle ses comptes

L’Olympique Lyonnais traverse une période agitée en coulisses, et la récente sortie de Rémy Vercoutre relance le débat. L’ancien gardien emblématique de l’OL, devenu entraîneur des portiers après sa carrière, est revenu sur son licenciement de janvier 2025. Un départ qu’il vit encore difficilement et qui a laissé des traces dans sa relation avec le club rhodanien.

Un attachement contrarié à l’OL

Arrivé à Lyon en 2002, Vercoutre a disputé plus de 110 matchs avec l’OL avant de rejoindre le staff technique. Mais depuis son éviction, ses sentiments envers son ancien club oscillent entre passion et amertume.

« Je regarde encore beaucoup de matchs de l’OL. Parfois je suis heureux de voir mes anciens joueurs gagner, parfois je me dis que certaines choses auraient pu être faites autrement », a-t-il confié à Capte Média, ce qui dévoile la complexité de son lien affectif avec le club.

Un licenciement jugé incompréhensible

Ce qui alimente sa rancune reste surtout la manière dont il a été écarté. Selon ses propos, aucune faute professionnelle ne lui a été reprochée.

« Quelques jours avant mon départ, on me félicitait pour mon travail et ma préparation. Puis soudainement, on m’a annoncé que je devais laisser ma place à quelqu’un d’autre », a-t-il expliqué, dénonçant une décision brutale et sans justification claire.

Rémy Vercoutre et l’Olympique Lyonnais, une histoire inachevée ?

En plus de dix ans passés au club comme joueur puis entraîneur, Vercoutre reste une figure marquante de l’OL. Pourtant, sa relation avec la direction semble désormais rompue. Reste à savoir si, avec le temps, cette fracture pourra être apaisée.

Pour les supporters lyonnais, cette prise de parole illustre une nouvelle fois la crise interne que traverse le club, où les choix managériaux continuent de susciter de vives interrogations.