PSG : Agression, jalousie, cette histoire tourmente le Paris SG

Publié par Thomas le 10 novembre 2021 à 17:05

Une surprenante histoire de jalousie tourmente actuellement le PSG. La cohésion au Paris SG est clairement mise à mal par cette étonnante affaire.

PSG : Agression grave, une joueuse en garde à vue

Milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis 2016, Aminata Diallo a été placée en garde à vue ce mercredi pour une supposée implication dans une agression de l'une de ses partenaires, qui évolue au même poste qu'elle, Kheira Hamraoui.

Selon L’Équipe, l’internationale tricolore, tout juste convoquée par Corine Diacre pour les matches face au Kazakhstan et le Pays de Galles, a été interpellée dans la matinée par la brigade de répression du banditisme à son domicile dans les Yvelines. Les faits en question remonteraient au 4 novembre dernier. Lors d’une balade en voiture, la joueuse de 31 ans, Kheira Hamraoui, aurait été victime d’un guet-apens de la part de sa coéquipière.

Cette dernière se dirigeait ce soir-là à un évènement organisé par le PSG, réunissant toutes les joueuses du club dans une salle du Bois de Boulogne. Comme le rapporte une source proche de la victime, lors de son retour, l’ancienne joueuse du Barça aurait été rouée de coups par deux hommes cagoulés munis de barres de fer. " Vers 22h30, arrivée près de chez elle, alors qu'elle se trouvait toujours en voiture, conduite par Aminata Diallo, elle a vu surgir deux inconnus, le visage masqué par des cagoules. "

L’un des deux agresseurs aurait alors par la suite réussi à extraire Hamraoui du véhicule pour la violenter, notamment au niveau des jambes, dans le but de la blesser et compromettre sa carrière au Paris SG. Une agression qui aurait duré plusieurs minutes avant que les deux malfrats ne prennent la fuite.

Un acte prémédité par sa coéquipière

La milieu de terrain avait été transférée dans la foulée dans un hôpital parisien et avait reçu " plusieurs points de suture aux jambes et aux mains ", ce qui l’avait empêché de disputer le choc de Ligue des champions contre le Real Madrid ce mardi. Lors de cette rencontre, c’est Aminata Diallo qui avait été alignée dans l’entrejeu, pour l’occasion. Selon la police, la piste de l’acte préméditée n’est pas à exclure, raison pour laquelle la joueuse de 26 ans a été placée en garde à vue ce mercredi.

" Cette agression n'a rien de crapuleux puisque rien n'a été dérobé aux deux jeunes femmes qui se trouvaient dans cette voiture au moment des faits, note un observateur. L'un des agresseurs s'est acharné sur Kheira Hamraoui, au niveau de ses jambes, comme s'il voulait l'empêcher d'exercer son métier pour un moment. La piste d'une rivalité interne au sein du PSG est notamment explorée ", a déclaré le parquet de Versailles en charge du sulfureux dossier. Le quotidien français précise qu'outre Diallo, d’autres joueuses parisiennes font désormais l’objet d’une surveillance rapprochée par une société privée de sécurité.

" Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du Club. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses.

Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner ", a déclaré le club Rouge et Bleu via ses différents réseaux.