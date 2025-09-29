OM : Panique à l’Ajax, deux attaquants touchés avant le choc

L’Ajax Amsterdam affronte l’OM dans un contexte préoccupant. La formation néerlandaise, déjà en difficulté cette saison, doit à présent composer avec l’absence de deux attaquants clés.

L’Ajax traverse une période compliquée avant d’affronter l’OM

L’OM pourrait bénéficier d’un vent favorable face à l’Ajax Amsterdam. Il faut dire que la formation néerlandaise traverse une période de turbulences. Sa puissance semble s’être estompée ces dernières années. Son centre de formation, autrefois source de talents intarissable, paraît moins productif.

Ce passage à vide se traduit dans les résultats actuels. L’Ajax Amsterdam occupe actuellement la 3e place du championnat, derrière ses concurrents PSV Eindhoven et Feyenoord. Les Ajacides comptent seulement quatre victoires pour trois matchs nuls. Leur dernière victoire contre Breda (2-1) n’a vraiment pas convaincu. Le doute persiste sur sa capacité à rivaliser au plus haut niveau européen.

Wout Weghorst et Kasper Dolberg manquent à l’appel

Cette situation s’accentue avec des absences de taille avant le déplacement au Vélodrome. L’Ajax sera privé de deux de ses attaquants les plus expérimentés. Wout Weghorst et Kasper Dolberg sont tous deux blessés. Ils n’ont pas fait le voyage dans le sud de la France, indique RMC Sport. L’absence de ces joueurs dans le secteur offensif représente une nouvelle encourageante pour l’OM.

L’entraîneur Roberto De Zerbi et ses hommes affronteront une équipe en quête de repères, mais aussi privée de deux atouts offensifs. Ce sont des options en moins pour déstabiliser la défense marseillaise. Quoi qu’il en soit, rien encore joué pour ce choc européen. Les deux équipes ont perdu leurs premiers matchs dans la compétition. L’Ajax a été battu par l’Inter Milan (2-0). Tandis que l’OM s’est incliné face au Real Madrid (2-1). Aacides et Olympiens ont donc besoin de points pour se relancer ce prestigieux tournoi.