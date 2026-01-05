Choc PSG-OM : Désiré Doué lance une menace à Marseille !

C’est ce jeudi 8 janvier 2026 que le PSG et l’OM s’affrontent au Koweït pour Trophée des Champions. Désiré Doué a envoyé un avertissement aux Marseillais.

Trophée des champions : Le PSG affamé, Désiré Doué promet de dévorer l’OM

Désiré Doué affiche une détermination sans faille en ce début d’année 2026. Après une première partie de saison marquée des blessures récurrentes, l’attaquant du PSG va mieux. Il retrouve progressivement un bon niveau de jeu. L’ailier droit de 20 ans a même ouvert le score ce dimanche lors du derby contre Paris FC (2-1).

Désiré Doué est désormais en pleine possession de ses moyens. Il n’a pas caché sa joie de contribuer à nouveau aux succès de son équipe. Le PSG reste toujours engagé dans la course au titre, à un point du leader lensois. Et son appétit reste insatiable malgré un palmarès exceptionnel de six titres acquis en 2025.

L’attaquant parisien est d’ailleurs confiant pour les objectifs à venir. Cela passe par une victoire ce jeudi face à l’OM lors du Trophée des champions. Désiré Doué a d’ailleurs prévenu ses adversaires phocéens, le PSG est avide de trophées. « Chaque trophée qu’on a devant nous, on a envie d’aller le manger », a-t-il déclaré devant la presse avec force. Le message est donc passé.

