Nouveau logo à l’OM : Pablo Longoria crée déjà la polémique

Le président Pablo Longoria prépare une révolution à l’OM avec l’introduction d’un nouveau logo. Mais ce projet suscite déjà la polémique parmi les supporters.

OM : Le nouveau logo fait débat, Pablo Longoria assume le risque !

Le changement fait toujours peur ! Et le président de l’OM, Pablo Longoria, n’échappe pas à cette règle. La direction de l’Olympique de Marseille veut tourner une page de son histoire en dévoilant un nouveau logo dans les mois à venir. Ce projet est en gestation depuis mai 2024. Il vise à remplacer le blason adopté en 2004 qui n’a jamais fait l’unanimité auprès des supporters.

Conscients de cela, Pablo Longoria et ses collaborateurs ont choisi une approche plus participative que par le passé. Alors que l’ancien président Christophe Bouchet avait agi sans consultation, la direction actuelle de l’OM a quant à elle sollicité l’avis des leaders des groupes ultras. Le Parisien le confirme, ces échanges ont été positifs sur la démarche.

La direction de l’OM reconnait cependant que le nouveau blason conçu pour accompagner l’équipe pendant les 15 à 20 prochaines années, sera « clivant ». Ce risque est assumé. Le club phocéen mise sur de futurs succès sportifs pour accélérer son acceptation. Les dirigeants marseillais espèrent que le dialogue préalable apaisera les esprits.

Frank McCourt directement impliqué dans le projet

Ce projet ne s’arrête pas à une simple modification graphique. Le quotidien sportif ajoute que l’OM compte déposer un brevet pour une couleur exclusive, baptisée le « bleu OM ». Cela vise à renforcer et protéger son identité visuelle. Pour le moment, les détails du futur emblème restent confidentiels. Mais son dévoilement pourrait intervenir durant l’exercice en cours.

Le propriétaire Frank McCourt est directement impliqué dans ce projet. Cela s’inscrit dans une volonté de « transformation du club vers l’avenir », rompant ainsi avec le logo Bouchet utilisé depuis 2004. Ce changement marquera en tout cas ne étape importante dans la projection de l’Olympique de Marseille.