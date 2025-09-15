Mercato : Pablo Longoria vise de nouvelles ventes à l’OM

Le mercato terminé, l’OM se projette dans l’avenir. Et son président Pablo Longoria l’a confirmé. Il n’exclut pas de vendre plusieurs jeunes talents afin de renflouer les caisses du club.

Mercato OM : Pablo Longoria dévoile sa stratégie à long terme

L’Olympique de Marseille n’hésite pas à chambouler son effectif lors des fenêtres de transferts. Le club phocéen l’a encore prouvé cet été. 12 nouvelles recrues sont arrivées. Tandis que 17 joueurs ont quitté le navire OM. Ce turn-over constant de l’effectif est de plus en pointé du doigt.

Certains parlent d’une instabilité chronique à l’OM. Mais Pablo Longoria a défendu la politique de ventes du club dans une interview accordée à La Provence. Le dirigeant espagnol a rappelé qu’avant son arrivée, l’OM peinait à vendre ses joueurs. La donne a changé depuis sa prise de fonction. Marseille génère désormais « en moyenne 100 millions d’euros par an ».

Cette capacité à vendre est « fondamentale pour la trésorerie ». Car elle et permet d’assurer une « stabilité financière », explique Pablo Longoria. ce dernier a illustré sa politique avec le cas Luis Henrique, vendu à l’Inter Milan pour environ 25 millions d’euros. Cette vente a permis de soulager un peu les finances phocéennes. Mais ce n’est pas terminé.

Bilal Nadir, Darryl Bakola et Robinio Vaz, futures belles ventes du club ?

Au-delà de vente de joueurs confirmés, le président de l’OM mise aussi sur la valorisation de jeunes talents issus de la réserve. Bilal Nadir, Darryl Bakola, ou encore Robinio Vaz sont devenus les figures de proue de cette nouvelle génération. L’objectif de la direction phocéenne ? Faire grandir ces jeunes pousses, les valoriser et si nécessaire, les vendre.

Ce « championnat de ventes » vise à « améliorer nos résultats financiers et réinvestir dans notre effectif », ajouté Pablo Longoria. . La réussite de cette stratégie avec la nouvelle génération sera donc le « prochain pas » pour la direction de l’OM. Il ne serait donc pas étonnant de voir ses jeunes espoirs être vendu dans un futur proche.