Mercato OM : Elye Wahi dévoile la vérité sur son départ

Le parcours d’Elye Wahi à l’OM a duré moins de six mois, se soldant par un transfert rapide à Francfort. L’attaquant français est revenu sur les circonstances de ce départ précoce.

Mercato : Elye Wahi revient sur un incident à l’OM

Son passage à l’Olympique de Marseille a été bref. Elye Wahi a passé une demi-saison sous les couleurs phocéennes. L’attaquant de 22 ans a ensuite été vendu à l’Eintracht Francfort contre 26 millions d’euros. Les circonstances de son départ de l’OM interrogent cependant encore aujourd’hui.

Il faut reconnaitre qu’Elye Wahi n’a pas vraiment justifié le montant de son transfert à l’OM (27 millions d’euros). Ses prestations décevantes sous les ordres de Roberto De Zerbi ont précipité son départ. Le directeur sportif Medhi Benatia avait même évoqué des problèmes de retard pour expliquer ce départ précoce. Pourtant, l’ancien crack de Montpellier a lui-même livré sa version des faits.

Dans un entretien accordé à France Football, il a minimisé l’ampleur des manquements extra-sportifs. Wahi a expliqué qu’il « n’y a eu qu’un seul retard », et qu’il avait prévenu l’encadrement pour un rendez-vous médical. Il indique que cet incident a peut-être été le déclic pour la direction OM.

Il ne cherche pas d’excuses

L’ancien Lensois fait en tout cas preuve d’une maturité surprenante face à son passage décevant à l’Olympique de Marseille. « Ce n’est pas grave si ça n’a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue », a-t-il affirmé. Elye Wahi voit dans cet échec une étape nécessaire pour se relancer ailleurs.

« C’est dans les échecs que tu te construis, que tu changes certaines choses pour pouvoir avancer. » Le nouvel attaquant de Francfort est prêt à prouver sa valeur en Bundesliga. Il a laissé derrière lui cette expérience difficile à l’OM. Ce passage sur la Canebière semble même l’avoir fait grandir.