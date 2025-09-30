OM : La LFP fait une annonce avant le choc contre Ajax !

Le match OM-Ajax ce mardi soir en Ligue des champions est déjà un événement historique au Vélodrome. La LFP a profité de l’occasion pour dévoiler la date du futur choc contre l’AS Monaco.

OM : La LFP dévoile la date du match contre l’AS Monaco

Roberto De Zerbi et ses hommes sont à l’aube d’une soirée historique. La Ligue des champions fait son grand retour au Vélodrome ce mardi soir. Où l’’OM tentera de décrocher ses premiers points face à l’Ajax Amsterdam. Les Olympiens se concentrent sur ce choc. Ils sont déterminés à s’imposer devant un public acquis à leur cause. Les supporters bataves étant interdits de déplacement à Marseille.

Quelques heures avant le duel, l’actualité OM est aussi marquée par une officialisation. La LFP a levé le voile sur le déroulé de la 16e journée de championnat. Au cours de laquelle l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco s’affronteront le dimanche 14 décembre prochain (20h45). Une grosse affiche aura donc lieu au Vélodrome en fin d’année 2025.

Un record d’affluence pour la réception de l’Ajax au Vélodrome

Pour le moment, tous les regards sont braqués sur le match du soir. La mobilisation autour du choc OM-Ajax est exceptionnelle. Elle bat déjà même le record d’affluence pour un match de Coupe d’Europe au Vélodrome. Au moins 66 000 supporters sont attendus. Ce nombre dépasse le précédent record de 65 096 personnes, établi en octobre 2023 lors d’une rencontre de Ligue Europa contre l’AEK Athènes.

Ce rassemblement massif promet une ambiance électrique pour cette rencontre déterminante. Le capitaine Leonardo Balerdi et ses coéquipiers seront poussés par un public incandescent. Une victoire à domicile permettrait à l’OM de se relancer sur la scène continentale. Elle confirmerait aussi la bonne forme des Olympiens. Ceux-ci restent sur deux victoires face au PSG et au RC Strasbourg. Ils occupent la 3e place du Championnat après six journées.