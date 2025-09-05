OM : McCourt explose, la LFP et Labrune dans la tourmente

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a lancé une charge frontale contre la LFP et son patron Vincent Labrune. Le milliardaire américain ouvre ainsi la voie à une révolte de grande envergure dans le football français.

OM : Frank McCourt, une attaque pour un changement radical à la LFP

C’est une prise de parole rare et remarquée ! Sachant que Frank McCourt n’est pas réputé des déclarations publiques. Mais le propriétaire de l’OM a brisé le silence dans une longue interview accordée au journal Le Figaro. Son objectif est clair : dénoncer la situation financière « alarmante » du football français, qui a enregistré « une perte d’1,3 milliard d’euros l’année passée ».

De tels résultats sont inacceptables pour le boss de l’Olympique de Marseille. Ce dernier appelle ainsi à un changement radical de gouvernance. Et si possible, pourquoi pas à départ du patron de la LFP, Vincent Labrune. « Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? » Cette interrogation interpelle directement l’instance.

Frank McCourt ne s’arrête pas là. Il pointe aussi du doigt la mauvaise gestion du dossier des droits TV. Le Bostonien reproche à la Ligue Professionnel de Football d’avoir manqué à ses promesses, ce qui a directement impacté les budgets des clubs. Il va même plus loin, remettant en question l’existence même de l’institution, qu’il juge « inefficace ». Il préconise désormais un modèle simplifié, avec une relation directe entre les clubs professionnels et la Fédération Française de Football (FFF).

Nasser Al-Khelaïfi n’est pas épargné

Franck McCourt dézingue la LFP :



"Cela fait neuf saisons que je suis engagé dans le club. Depuis mon arrivée, j’ai entendu une multitude de promesses non-tenues.



En juillet, la LFP a co-signé un rapport censé présenter la vision des clubs vis-à-vis de cette PPL puis adressé… pic.twitter.com/JKWpZhBKDX — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 5, 2025

Dans cette lutte ouverte, Frank McCourt est accompagné de Joseph Oughourlian, le président du RC Lens. Ensemble, ils égratignent au passage le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes expliquent que le triomphe du PSG en Ligue des Champions ne doit pas masquer les problèmes profonds qui minent l’ensemble de la Ligue 1.

Ils s’opposent donc cette approche faisant de la réussite du PSG en Ligue des Champions un indicateur de bonne santé de la LFP. « La Ligue semble fonctionner parce que ça fonctionne bien pour le PSG. Je pense que nous avons une vision nettement différente du sujet », a-t-il rétorqué. Cette attaque coordonnée met une pression sans précédent sur la LFP et Vincent Labrune.