PSG : Révélation choc sur Achraf Hakimi !

Le Maroc retient son souffle pour Achraf Hakimi, le PSG observe. le latéral droit, blessé face au Bayern Munich, mène une course contre-la-montre d’une intensité folle pour être prêt à temps pour la CAN 2025. Un combat quotidien où l’humain, le leader et le symbole se confondent.

PSG: Une rééducation surhumaine pour Achraf Hakimi

Les coulisses de son retour ont tout d’une révélation : Achraf Hakimi abat un travail titanesque de l’autre côté des Pyrénées. Selon Nasser Larguet, témoin privilégié, le latéral du PSG avance à marche forcée vers son objectif. « Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts et fait pratiquement six heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale », confie-t-il dans une interview à RMC Sport.

Blessé face au Bayern Munich en Ligue des champions, Hakimi refuse le moindre relâchement. L’enjeu dépasse son cas personnel : revenir pour une CAN organisée au Maroc, devant un peuple en attente d’un sacre depuis 1976. Cette perspective sert de carburant à celui qui transforme chaque douleur en énergie, chaque séance en promesse. Une CAN à domicile, ça ne se manque pas. Pas pour lui.

Un leader qui revient… et qui fait peur

Au Maroc, Walid Regragui lui-même commence à y croire. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, d’abord inquiet, entrevoit désormais un retour qui pourrait changer le destin de tout un groupe. « Le top du top, c’est qu’il ait un truc juste pour qu’il soit revenu pour le CAN », glisse-t-il dans un sourire crispé, avant de lâcher cette phrase devenue virale : « Quand il va rentrer, ça va être un animal. On va s’embrouiller quand il va revenir parce que lui, c’est une machine ».

Hakimi n’a jamais semblé aussi proche de son peuple. Explosif, obsédé par la compétition, véritable moteur émotionnel, le Ballon d’Or africain incarne ce lien fusionnel entre une nation et son capitaine. Lui, de son côté, ne masque rien : « Je vais continuer la rééducation pour revenir le plus vite possible sur le terrain, qui me manque beaucoup », avait-il déclaré récemment.

