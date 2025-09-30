OM-Ajax : Un spectacle historique arrive au Vélodrome !

Pour le duel de ce mardi entre l’OM et l’Ajax Amsterdam, une forte mobilisation est attendue. Le Vélodrome devrait battre son record d’affluence pour un match de Coupe d’Europe.

OM : Plus de 65 000 supporters attendus face à l’Ajax Amsterdam

La Ligue des champions fait son retour au Vélodrome après trois années d’absence. L’Olympique de Marseille croise le fer ce mardi soir avec l’Ajax Amsterdam. Ayant perdu face au Real Madrid (2-1), l’OM compte prendre ses premiers points lors de cette 2e journée. Roberto De Zerbi et ses troupes pourront d’ailleurs compter une affluence exceptionnelle pour ce duel.

Ouest France rapporte en effet que Vélodrome sera à guichets fermés pour ce choc OM-Ajax. Plus de 65 000 supporters sont prêts à pousser leur équipe. Ce soutien est un atout majeur dont peu de clubs européens peuvent se targuer. Les Olympiens sont déterminés à pousser leurs équipes vers la victoire

Vers un nouveau record d’affluence au Vélodrome

L’affluence sera même historique. Sachant que l’OM devrait battre son record de spectateurs pour un match en Coupe d’Europe. Le précédent record est de 65 096 personnes présentes lors de la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa 2023. Le record absolu du Vélodrome est de 66 312 supporters, toutes compétitions confondues. Il a été établi contre Montpellier HSC en avril dernier.

Quoi qu’il en soit, l’ambiance du match OM-Ajax sera explosive. Ce spectacle dans les tribunes confirme la passion inébranlable des supporters marseillais. Ceux-ci sont prêts à faire du Vélodrome un véritable chaudron. Notamment dans le but d’aider leur équipe à décrocher une première victoire dans cette nouvelle campagne européenne. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers sont prêts à s’imposer à domicile.