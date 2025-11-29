OM : Un renfort de taille débarque pour Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi retrouve enfin un de ses patrons défensifs au moment où l’OM en avait le plus besoin. Le Vélodrome espérait ce retour, il est désormais imminent.

OM : Nayef Aguerd, enfin de retour aux affaires

Après plusieurs semaines à ronger son frein depuis sa blessure face à Brest, Nayef Aguerd s’apprête à retrouver la lumière. Le défenseur marocain, touché par un début de pubalgie et ménagé par son sélectionneur Walid Regragui, a suivi un protocole strict pour éviter toute rechute, comme l’avait martelé Roberto De Zerbi. Son absence a pesé dans une arrière-garde marseillaise parfois hésitante.

Mais selon les informations de Foot Mercato, Aguerd a totalement récupéré et devrait réapparaître ce samedi contre Toulouse. Un soulagement pour l’Olympique de Marseille, en quête de stabilité. De Zerbi ne s’en cache plus : Aguerd est l’un de ses hommes les plus fiables depuis le début de saison.

Alors, si son état physique le permet, il pourrait être aligné d’entrée face au TFC. Un retour qui change tout, tant sa présence rassure et structure le collectif marseillais. Pour les supporters olympiens, c’est une bénédiction. Pour les fans marocains, c’est un signe rassurant à quelques semaines de la CAN. Et pour l’Olympique de Marseille, c’est clairement un renfort de poids au moment idéal.

