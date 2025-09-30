Mercato PSG : Matvey Safonov ouvre la porte à un transfert !

Un peu plus d’un an après son arrivée en provenance de FK Krasnodar, Matvey Safonov semble déjà agacé par sa situation au sein de l’effectif du PSG. Le gardien de but russe a clairement ouvert la porte pour un départ.

Mercato : Matvey Safonov frustré par son temps de jeu

Recruté à l’été 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros, Matvey Safonov commence déjà à grincer ses dents. En deux saisons, le portier de 26 ans totalise 17 rencontres toutes compétitions confondues. Un bilan trop maigre pour un joueur qui est numéro 1 à son poste dans sa sélection. Et forcément, à l’approche de la prochaine Coupe du Monde, Safonov ne se satisfait plus de son statut de remplaçant au Paris Saint-Germain.

S’il espérait une redistribution des cartes après le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, l’international russe a vu débarquer Lucas Chevalier cet été, en provenance du LOSC Lille pour 55 millions d’euros, qui a pris la place de l’Italien dans les cages. Pour Safonov, c’est une situation difficilement supportable. Interrogé sur Instagram, le natif de Krasnodar a envoyé un message inquiétant à la direction du Paris SG.

« C’est vraiment frustrant, car on ne sait pas qui joue jusqu’à la dernière minute. Et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match. S’énerver est la chose la plus facile face à cette situation. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation et la force pour continuer le combat », a déclaré Matvey Safonov avant de jeter un coup de froid sur son avenir à Paris.

« Je n’ai pas de projet à long terme. Pour l’instant, mon plus grand souci, c’est le temps de jeu. Je concentre tous mes efforts sur cette conquête », a ajouté Safonov, en mettant une photographie de lui-même sur le banc de touche en réponse à la question : « Qu’est-ce que cela fait d’être un joueur du PSG ? » Cette saison, Matvey Safonov n’a pas encore disputé le moindre match avec le PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le dernier rempart russe est évalué à 20 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.