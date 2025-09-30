ASSE : Un supporter frappé d’une interdiction de stade

L’ASSE a décidé de sanctionner un supporter auteur d’un comportement raciste, lors du match contre l’EA Guingamp (2-3), samedi à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Un supporter sanctionné pour comportement discriminant, il prend 18 mois

La Direction de l’ASSE, avec a sa tête le président Ivan Gazidis, a décidé de punir un supporter épinglé pour comportement raciste, lors de la 8e journée de la Ligue 2. Dans un communiqué officiel, le club stéphanois indique avoir « pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter ».

Lisez aussi : ASSE : Joshua Duffus entre promesses et difficultés

À voir

Barça – PSG : Achraf Hakimi prévient sévèrement Lamine Yamal

Identifié rapidement, l’individu en cause écope d’une interdiction de stade pendant 18 mois, soit la durée maximale autorisée. « L’AS Saint-Etienne condamne cet acte intolérable. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale et une plainte a été déposée », a informé le club.

Ayant défendu les supporters pendant la tentative de dissolution des groupes ultras par le Ministère de l’Intérieur, la saison dernière, Ivan Gazidis est également contre toute forme de violences et de discriminations. Il l’a réaffirmé dans son communiqué officiel, ce mardi 30 septembre 2025.

Lisez aussi : L’ASSE s’incline face à Guingamp, ses fans font une demande

À voir

L’Ajax dans le viseur, un cadre de l’OM vide son sac !

« La politique de tolérance zéro sur les réseaux sociaux, l’AS Saint-Étienne continue de signaler aux plateformes tout commentaire discriminant et de bloquer ses auteurs. Le club réaffirme son engagement total pour créer, sur le terrain et en dehors, en ligne comme dans la société, des espaces sans haine ni discrimination, fidèles aux valeurs du club », a déclaré le patron de l’ASSE.